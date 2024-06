Arti marziali. An Kei Karate: risultati e pioggia di medaglie

La società sportiva An Kei Karate negli ultimi anni ha abituato a far parlare di sé, diventando non solo realtà pisana fortissima ma soprattutto la società di karate più titolata in Toscana. Gli agonisti, seguiti dal Maestro Andrea di Gesù e gli allenatori Luigi Spano e Micol Meucci, si sono messi in mostra nel week end del 20 e 21 aprile con la 17° Coppa Italia a Granarolo dell’Emilia (Bologna). Sveva Bagnoli, Serena Di Donato, Ludovica Masse, Alessia Poli, Azzura Fiaschi e Maharjian Ayush non si sono risparmiati nella specialità Kumite (combattimento) ottenendo 3 medaglie d’oro e 1 medaglia d’argento. Ulteriori risultati sono arrivati nella specialità Kata (forma) con 2 medaglie di bronzo. Un’altra grande sfida ha avuto luogo a Ferrara l’11 e 12 maggio con il 16° International Karate Championship for Clubs e il 1° International Karate Championship for Kids. Vi hanno preso parte: Sveva Bagnoli, Serena Di Donato, Ludovica Masse, Azzurra Fiaschi, Maharjan Ayush, Biagio Carpentiere, Matteo Carpentiere, Valerio Vaccaro, Mariagrazia Del Gaudio, Fernando Sabadini, Matteo Frascarelli, Pietro Cardia e Francesco Ricci.

Nella specialità Kumite sono arrivate 2 medaglie d’oro, 3 medaglie d’argento e 1 medaglia di bronzo. Altrettanti risultati positivi sono arrivati nella specialità Kata con 2 medaglie d’oro, 3 medaglie d’argento e 1 medaglia di bronzo. Un terzo posto Kumite a squadre è arrivato con il team composto da Fernando Sabadini, Matteo Frascarelli, Pietro Cardia e Francesco Ricci, mentre con la rappresentativa FIK Toscana l’atleta di An Kei Karate Valerio Vaccaro ha ottenuto 1 primo posto kumite a squadre, 1 secondo posto kata a squadre e 1 terzo posto kata individuale.

M.A.