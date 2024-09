Arti Marziali. Associazione Hiroshi Shirai, lezioni in via Pastro

Dal mese di ottobre riprendono, sotto la direzione tecnica del maestro Mauro Soavi C.N. 7 Dan, le lezioni di Karate della Associazione Sportiva Hiroshi Shirai.

Le lezioni si svolgeranno presso la palestra Pastro, in via Pastro 2, nelle giornate di lunedì dalle 21, mercoledì e venerdì dalle 19, per il gruppo giovanissimi, e dalle 20.30 per i gruppi di adulti ed esperti.

Informazioni ed iscrizioni direttamente in loco. Nella foto, il maestro Soavi con alcuni dei suoi istruttori ed un gruppo di atleti esperti.