Arti marziali. "Botte di Natale» domani al PalaChierici

Tutto pronto per "Botte di Natale", manifestazione dedicata alle arti marziali miste e lotta. L’appuntamento si terrà domani al PalaChierici di Tolentino e per la 19ª edizione saranno un centinaio gli atleti che giungeranno in città. Un numero cospicuo in rappresentanza di 18 club delle Marche, ma atleti verranno anche da Toscana, Umbria e Lazio. L’iniziativa è realizzata assieme al Comune e alla Kick Boxing Macerata, è curata dal maestro di Kick Boxing e Mma Marco Bentivoglio, responsabile per le Marche del settore Shoot Boxe, consigliere regionale della FederKombat e presente come Zicatela Fight in tre sedi sparse in provincia. "Botte di Natale" si svilupperà su due piani, sempre a partire dalle 10. Ospiterà la seconda tappa Shoot Boxe del circuito Mma nazionale Golden Cup, gara importante per poter accedere alle finali di Livorno. Per tutta la giornata verrà affiancata da decine e decine di incontri di kick boxing K1, a contatto leggero e pieno in scena sul tatami del palas tolentinate.

an. sc.