Tennis. Graduatoria Fitp, . Massa è trentunesimo

Il Circolo Tennis Massa Lombarda si è classificato al 31esimo posto nella graduatoria assoluta del Trofeo FITP, con 72 punti (60 grazie alla A1 maschile e 12 dalle formazioni giovanili) e al 66esimo in quella giovanile. Uno speciale ranking, stilato dalla federazione sulla base dei risultati acquisiti nei campionati a squadre disputati nel corso dell’ultima stagione.

Nella classifica del Trofeo FITP assoluto, che vede in vetta la Società Canottieri Casale Monferrato, il sodalizio presieduto da Giorgio Errani è il terzo tra gli affiliati della nostra regione, preceduto da Sporting Club Sassuolo (in sesta piazza) e Circolo Tennis Bologna, mentre è il quinto in ambito regionale (dietro Sporting Club Sassuolo, Club La Meridiana Modena, Tennis Club Riccione e Ct Zavaglia Ravenna) nel Trofeo FITP Giovanile, in cui davanti a tutti ha chiuso il Circolo Tennis Giotto di Arezzo.

"Dopo le emozioni vissute con la salvezza dei nostri ragazzi in serie A1, grazie al successo nello spareggio play out con il Tennis Club Parioli Roma – commenta Giorgio Errani, presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda –. Non è per nulla scontato che una piccola realtà di provincia come la nostra possa mettersi alle spalle club ben più strutturati e in città di maggiori dimensioni, con bacini più ampi. È la conferma che la strada intrapresa è quella giusta, ponendo un’attenzione particolare all’attività giovanile e allo spirito di gruppo, insieme al senso di appartenenza valori fondamentali quando si tratta di competizioni a squadre in uno sport prettamente individuale. Al contempo è chiaro che un risultato del genere a livello nazionale rappresenta un ulteriore stimolo nel portare avanti con il nostro settore tecnico il progetto che come Consiglio Direttivo con determinazione abbiamo lanciato dopo il mio arrivo alla presidenza".

Intanto domenica mattina, in vista dell’imminente partenza per l’Australia (aprirà la stagione disputando la United Cup), Sara Errani si è allenata sui campi dell’Oremplast Tennis Arena e al termine della seduta ha scambiato qualche colpo con alcuni ragazzi della scuola locale e il tecnico Michele Montalbini.