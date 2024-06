Arti marziali. Continua l’ottimo momento del Judo Kwai Amiatino. Due titoli continentali Master individuali e uno a squadre

Continua l’ottimo momento della palestra del Judo Kwai Amiatino di Piancastagnaio che da quasi due mesi ottiene successi sia nei palcoscenici nazionali che internazionali. A Sarajevo si sono svolti i campionati europei Master, con tre portacolori del Jka che per l’occasione hanno vestito l’azzurro della nazionale Italiana; il bottino è stato davvero cospicuo con ben due titoli continentali individuali e uno a squadre. A bissare il successo dell’anno scorso è stata Cristina Magini che ha aggiunto un doppio alloro continentale sia nell’individuale che a squadre in una bacheca già ricchissima di medaglie. Percorso netto per la forte atleta amiatina che ha superato le sue avversarie con vittorie tutte per ippon: è ormai un’icona per il judo pianese e nazionale. L’altro titolo è stato conquistato da Alessandra D’Amario anche lei abituata a imprese di questo genere, nonostante non fosse ancora riuscita a conquistare il titolo continentale. Per l’atleta amiatina percorso netto con vittorie tutte per ippon e con la soddisfazione di avere sconfitto avversarie che in passato le avevano negato l’accesso a traguardi più prestigiosi. Ha pagato lo scotto di un calo peso davvero impegnativo e l’esordio in competizioni di questa natura la terza componente della spedizione Rosy Degl’innocenti che si è dovuta ‘accontentare’ di un bronzo. Da sottolineare che il Jka è stato fondamente alla spedizione azzurra visto che in tutto i titoli continentali conquistati sono stati quattro e il contributo della palestra pianese è stato del 50 per cento (un titolo lo ha ottenuto il compagno di Cristina assiduo frequentatore del tatami della palestra, Valeriano Vinciarelli). Non è andata benissimo invece alla giovanissima Marika Angelini che ha preso parte al campionato italiano A1 esordienti B di Jesolo; per lei una sconfitta al 1° turno con qualche rammarico ma con la certezza di poter in futuro togliersi molte soddisfazioni.