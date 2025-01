Arti Marziali, gli esami si sono svolti alla palestra Gym & Tonic. Taekwondo Ferrara, esami superati

Tutti promossi i diciotto piccoli e grandi atleti dell’asd Taekwondo Ferrara allenati dal maestro Lorenzo Zicarelli. Lo scorso venerdì 24 gennaio i bambini e ragazzi del team ferrarese hanno brillantemente superato gli esami annuali per il passaggio di livello e per ognuno di loro è stata grande la soddisfazione nel ricevere una cintura di grado e colore superiore, a coronamento di un lungo periodo di preparazione. Le prove si sono svolte alla palestra “Gym & Tonic”, dove gli atleti, tutti di età compresa fra i 5 e i 25 anni, hanno dato dimostrazione delle tecniche acquisite durante gli allenamenti settimanali.

Con le loro divise bianche (i tradizionali “dobok”), e davanti ai loro insegnanti e alle loro famiglie, le atlete e gli atleti si sono esibiti nelle varie “forme” (sequenze di movimenti di braccia e calci) e nell’esecuzione delle diverse tipologie di calci previste dalla disciplina coreana del taekwondo, oltre che in combattimenti a due sul tatami. A conclusione degli esami, ognuno dei ragazzi ha ricevuto, oltre alla nuova cintura in progressione cromatica, anche il diploma che attesta il grado di preparazione raggiunto.

"Anche quest’anno – dice il direttore tecnico Francesco Zicarelli – per tutte le atlete e gli atleti, sia principianti che esperti, il momento tanto atteso dell’esame annuale è stato vissuto con grande concentrazione e un po’ di emozione. Per loro è un’occasione importante per mostrare alle famiglie e ai compagni le tecniche che hanno appreso, con fatica e impegno, durante i tanti allenamenti in palestra. Ma è soprattutto un’esperienza di crescita, sia sul piano sportivo che su quello emotivo, che ognuno di loro affronta con serietà, condividendo poi con i compagni la soddisfazione per i nuovi risultati raggiunti. Per me è sempre una grande gioia vedere con quanta concentrazione affrontano gli esami, dopo aver tanto faticato per migliorare le loro tecniche, facendo propri gli importanti valori su cui si fonda la disciplina del taekwondo".