Arti Marziali, il cussino Santi alle finali di Coppa Italia di A2

Il centro federale Fijlkam di Castel Maggiore ha ospitato le qualificazioni alla finale di Coppa Italia A2 di judo che hanno visto affrontarsi 74 judoka in rappresentanza di 28 formazioni. A difendere i colori del Cus Ferrara c’erano lo junior Filippo Santi (categoria 66 kg) ed il senior Alessandro Pavan che ha gareggiato nella categoria +100 kg.

Ottima la prestazione di Santi, che seppur combattesse con il gap dell’età è riuscito a staccare il pass per la finale in programma a fine mese a Lignano Sabbiadoro giungendo quinto.

Soddisfatto il tecnico Eric de la Paz, che ha elogiato il ragazzo per lo spirito e la tenacia dimostrata contro atleti più esperti e di categoria superiore. Più sfortunato Alessandro Pavan, che nella categoria +100 kg è stato inserito in una durissima poule a tre con il bolognese Bellucci e Dimitrii Semenov, tesserato per il team riminese “Sambo e Judo”. Le due sconfitte subite da Pavan lo hanno collocato al terzo posto senza alcuna possibilità di ripescaggio.