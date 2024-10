Arti marziali. Il Team Mollica vola alla World Cup di ju jitsu

Federico Maria Leone, Christian Scuotto e Edoardo Baracchini della Asd Team Mollica di Caniparola, dopo aver partecipato alla selezione della nazionale italiana dei campionati mondiali di ju-jitsu, prenderanno parte alla World Cup in programma a Creta dal prossimo 28 ottobre al 4 novembre. Allenati dal maestro Stefano Mollica i tre ragazzi che hanno gareggiato lo scorso luglio al Palapellicone di Ostia, qualificandosi in ottime posizioni nella categoria under 14, voleranno quindi presto in Grecia per prendere parte ai campionati mondiali di ju-jitsu rappresentando l’Italia nella categoria under 14-44 kg. Ad Heraklion (Creta) prenderanno parte 273 concorrenti, suddivisi in diverse categorie: 25 Adulti, 8 Masters, 1 Para Ju-Jitsu, 7 Contact Jitsu , 49 Under 16, 52 Under 18, 38 Under 21 e 74 Under 14. Nell’ambito delle selezioni che si sono svolte ad Ostia (dove i ragazzi della Asd di via Borghetto hanno concorso per la categoria Liguria) hanno partecipato oltre 700 atleti provenienti da 64 società diverse sparse per tutta Italia.

Tra questi sono stati selezionati 297 atleti che andranno a comporre la squadra azzurra del ju-jitsu. Un enorme successo per la Asd di Caniparola e che segue una sfilza di riconoscimenti già ottenuti dalla palestra del maestro Mollica tra cui la coppa portata a casa dopo la partecipazione al Torini Leini Sport. "Sono molto orgoglioso di tutti i miei atleti – spiega il maestro Stefano Mollica – dai più piccoli ai più grandi. In ogni gara mettono grande impegno e passione che li porta ad ottenere ottimi risultati".