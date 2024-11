Arti marziali, il “Tempio Massimo“ trionfa a Pontedera confermando la qualità della preparazione dei ragazzi. Pierozzi, Serrao e Bocchi dettano legge nel “Trofeo delle Regioni“ di Karate

Gli atleti della prestigiosa scuola massese “Il Tempio Massimo“ sono stati grandi protagonisti al Trofeo delle Regioni di Karate che si è disputato al Palazzetto dello Sport di Pontedera. Nella competizione a squadre, infatti, la compagine composta da Pierozzi, Serrao e Bocchi ha trionfato nel kata team conquistando il primo posto e portandosi a casa il trofeo. La sincronia e la determinazione del gruppo hanno incantato gli spettatori e confermato la qualità della preparazione dei ragazzi. I rappresentanti della scuola massese si sono fatti valere anche a livello personale.

Giacomo Felice Serrao ha ottenuto un eccellente secondo posto nel kata individuale dimostrando grande tecnica e concentrazione. Sul podio è salito anche Tommaso Bocchi che ha conquistato il terzo posto nella stessa categoria regalando al pubblico una prestazione di grande impatto. Si è trattato di un evento di karate di alto livello, promosso dalla Federazione Italiana Fedika, che ha richiamato in Toscana numerosi atleti provenienti da tutto lo stivale, pronti a confrontarsi nella disciplina del kata.

La rappresentanza di allievi del “Tempio Massimo“ era naturalmente guidata dal maestro 6° Dan Massimo Serrao che rappresenta la quinta essenza del dojo massese. I suoi corsi, tenuti in via Sotto i Poggi a Massa, offrono ai ragazzi un percorso formativo completo che li sta preparando anche per competizioni internazionali.