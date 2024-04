Arti marziali. Karate, Abenante bronzo agli assoluti juniores

La giovane atleta casentinese Laura Abenante ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati italiani Juniores di karate. L’atleta dell’Accademia Karate Casentino è scesa sul tatami del Centro Olimpico di Ostia per combattere nella più importante manifestazione nazionale di categoria. Diciassette anni, Abenante si è presentata ai campionati italiani dopo l’oro conquistato nella fase di qualificazione regionale e dopo la partecipazione al raduno della nazionale. Laura è partita con cinque convincenti successi che hanno confermato la bontà della preparazione maturata nella palestra di Rassina insieme agli allenatori Luca Boldrini e Filippo Oretti, meritando l’accesso alla semifinale in cui ha tenuto testa all’avversaria ma dove ha registrato l’unico passo falso. La finale per il bronzo ha visto la portacolori dell’Accademia Karate Casentino centrare una nuova affermazione per 2-0.