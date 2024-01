Arti marziali - karate. Bronzo in Croazia e oro in Italia per il folgorino lucchese Bozzi nel kumite

1342 chilometri di piena soddisfazione per la ASD Esercito 187° Folgore di Livorno che ha partecipato con successo al "Grand Prix Croatia", svoltosi a Samobor, nel paese balcanico. E, in particolare, nella specialità del kumite (combattimento a contatto controllato), il giovane folgorino lucchese Andrea Bozzi ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Under 21 (- 75 kg). Ha affrontato con successo quattro match, dimostrando una condotta tattica mirata e opportuna che gli ha garantito un meritato posto sul podio. A questo eccezionale evento, che ha visto la partecipazione di 1539 iscritti, provenienti da 233 club, rappresentanti 29 nazioni estere, partecipano ogni anno numerose squadre nazionali, in previsione del campionato europeo che si tiene tradizionalmente nel mese di febbraio (quest’anno in Georgia).

Questo test, per Bozzi, è servito anche come preparazione al campionato italiano assoluto nelle prossime settimane. Inoltre, alle fasi di qualificazione regionale al campionato italiano assoluto di karate, organizzate dal Comitato regione Toscana della "Fijlkam", svoltasi nei giorni scorsi a Certaldo, sempre nella specialità del kumite, Bozzi ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria di peso - 75 chilogrammi.

L’atleta lucchese è stato seguito nelle trasferte dal direttore tecnico con le stellette maestro Antonio Citi, paracadutista dell’Esercito Italiano.