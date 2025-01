Arti marziali - karate. Shotokan Porcari continua a mietere successi. Tante medaglie anche alla "Coppa Città di Pisa»

Proseguono i successi per Shotokan Porcari, stavolta alla "Coppa Città di Pisa". La categoria "Fanciulli" ha visto Francesco Bernacchi e Chiara Bertolucci piazzarsi entrambi terzi nel gioco del palloncino (combattimento simulato) e primi nel kata.

Per la categoria "Ragazzi", Federico Francesconi bronzo nel kata ed argento nel kumite (combattimento con avversario) Under 12, 37 kg. Aloka Don Sadev Kudaliyanage si è guadagnato l’oro nel kata. Negli "Esordienti" Ivan Barsotti bronzo nel kata; per la stessa poule, Ettore Rosania si è classificato primo. Ancora per il kumite "Esordienti", terzo posto per Ivan Barsotti (38 kg), Ettore Rosania, Damiano Giuntoli, terzo nei 48 kg, Gianni Battista terzo classificato sempre nei 48 kg, così come Cristian De Feo. Fra i "Cadetti" Asia Bertolucci seconda nel kata e bronzo nel kumite 42 kg. Dulcis in fundo, per la categoria "Seniores", Alessia Giannelli e Eleonora Masolini hanno ottenuto il terzo posto nel kata e, per la categoria "Master A", Alessandra Mediati ha vinto la prova del kata.

Soddisfatti gli istruttori Giovanni Bianchi, Paolo Giusti e l’allenatrice Lucia Scalone che ringraziano atleti, famiglie e Matteo Cortopassi per aver collaborato, seguendo gli atleti durante la giornata. Lo Shotokan Porcari ricorda che nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, nella palestra delle scuole primarie "Felice Orsi", in via Catalani, a Porcari dalle 18 alle 21, si svolgono le attività per chi fosse interessato.

Mas. Stef.