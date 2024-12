Arti marziali - Karate. Shotokan trionfa a Piombino. Regionali: bene il team di Porcari

Shotokan Porcari trionfa a Piombino in una gara regionale di karate, con una particolarità: tutti i partecipanti della squadra, almeno una volta, sono saliti sul podio. La categoria "Fanciulli" Under 10 ha visto debuttare Chiara Bertolucci, seconda nel kata (esercizio formale), terza nel gioco del palloncino (combattimento simulato) e Cristian De Feo, secondo nel kumite (combattimento) e nel kata, terzo nel palloncino. Per la stessa categoria sono saliti sul tatami i "veterani" Ivan Barsotti, secondo nel palloncino, terzo nel kata e nel kumite; Federico Francesconi si è guadagnato l’argento sia nel kata che nel kumite; Sadev Don Aloka Kudaliyanage, secondo nel kumite, ha ottenuto due brillanti ori nel palloncino e nel kata; Leonardo Picchi due bronzi nel kumite e nel kata e, per completare la tripletta di medaglie, argento al palloncino.

Negli "Esordienti" Under 14 Asia Bertolucci oro nel kata e bronzo nel kumite; Gianni Battista bronzo sia nel kata che nel kumite; Damiano Giuntoli secondo sia nel kata che nel kumite; Ettore Rosania, dulcis in fundo, si è aggiudicato l’oro sia nel kata che nel kumite.

Soddisfatti gli istruttori, con Giovanni Bianchi che ha dichiarato che non è facile salire sul podio (Shotokan è, infatti, arrivato terzo a fronte di numerose associazioni sportive). Paolo Giusti e l’allenatrice Lucia Scalone hanno voluto ringraziare gli atleti e le loro famiglie.

Per chi volesse provare ed eventualmente iscriversi, la disciplina del karate è rivolta sia agli amatori che a chi ha voglia intraprendere il percorso agonistico. Lo Shotokan Porcari fa attività lunedì e mercoledì e venerdì alla palestra delle scuole primarie, in via Catalani, dalle 18 alle 21.

Mas. Stef.