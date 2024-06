Arti marziali. La Damo Jian Shaolin Kung Fu brilla in quel di Perugia. Pioggia di medaglie nel ‘World Open Championship’

Grande successo della Damo Jian Shaolin Kung Fu Valdelsa a Perugia, dove si è disputato il torneo internazionale di wushu ‘World Open Championship C.K.A.’. Parliamo di una magistrale prestazione, tra i nomi colligiani che spiccano quello di Carlo Burresi, Matteo Nigi, Luigi De Lorenzo, Federico Mazza, Laura Peculi, Francesca Guerrini, Sara Caporaletti, Noemi Peculi, Selia Bruni, Tommaso Martinucci, Gaia Cantasale, Lorenzo Moschini, accompagnati dai due insegnati Marco Casati e Giorgio Burresi. "La competizione come previsto si è dimostrata di alto livello ed emozionante – viene affermato in una nota dagli atleti – ma non si sono fatti scoraggiare, tutt’altra reazione ha animato la competizione, ovvero la voglia di mostrare e dimostrare il lavoro, la fatica, le rinunce ed i continui studi. I nostri atleti hanno conquistato i gradini più alti dei podi delle categorie in cui si sono cimentati. A scalare le vette nella categoria taolu, infatti, sono stati i colligiani Carlo Burresi con due medaglie d’oro e due di argento, Matteo Nigi una medaglia d’oro ed una d’argento, Laura Peculi medaglia d’oro, Noemi Peculi medaglia d’oro, Selia Bruni medaglia d’argento e Sara Caporaletti medaglia di bronzo, gli altri non saliti a podio hanno però ottenuto risultati di tutto rispetto dato l’alto livello della competizione". "La Damo Jian Shaolin Kung Fu Valdelsa – continua la nota – si dimostra ancora una volta una scuola che è pronta a mettersi in gioco, propositiva nel confronto con altri praticanti della disciplina che dimostrando volta dopo volta grande dedizione ed un continuo miglioramento, parlano chiaro i risultati ottenuti in questa stagione di gare, partita da Perugia a Novembre con il campionato nazionale open, poi ad aprile le due gare internazionali in Grecia ed in Ungheria, nelle quali gli atleti della Damo Jian SKFV sono sempre saliti sui gradini più alti del podio. Per chiudere la stagione mancano solo gli esami di passaggio di cintura che si terranno questo mese nella palestra del Liceo A. Volta di Colle Val d’Elsa. La Damo Jian SKF non si ferma mai ed ancora meno la fame di crescere e mettersi alla prova, portando avanti a pieno la vera essenza della disciplina e dello sport".

Lodovico Andreucci