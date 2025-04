Torneo Internazionale Giovanile: Crivellaro e Pistola brillano a Firenze

Splende il sole di colore azzurro, dopo la pioggia, sulla 48ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 ‘Città di Firenze’. Bella vittoria del favorito nel torneo maschile Gabriele Crivellaro (52 Itf) che sconfigge sul centrale del Ct Firenze lo spagnolo Eudald Gonzalez per 6-3 6-2. Sorpresa invece nella parte bassa del tabellone con il marocchino Ali Missoum che supera il tedesco numero due del seeding Tom Sickenberger 2-6 6-4 6-4. Bene il toscano del Ct Giotto Arezzo Raffaele Ciurnelli che batte il norvegese Sebastian Eie per 6-3 6-2 e ora troverà il quotato americano Nischal Spurling che ha superato il ceco Oliver Sanders.

A livello femminile è l’azzurra Ilary Pistola ad andare avanti grazie a un grande match sul campo 4 che le ha permesso di superare la svedese, numero 3 del seeding, Lea Nilsson per 6-3 2-6 7-5. Ora sfiderà la tedesca Emily Eigelsbach. Bene Carla Giambelli che vince facilmente per 6-1 6-3 sulla coreana Ha Yoon Son. Va avanti anche la numero due, la tedesca Victoria Pohle che, in un match combattuto, ha la meglio sull’italiana Ylenia Zocco 7-5 2-6 7-5. Affronterà agli ottavi la svizzera Noelia Manta.

Oggi inizio dei match (ingresso libero) alle 9 e si giocherà fino a tarda sera, sia con incontri di singolare che di doppio maschile e femminile. Partite tutti i giorni fino alle semifinali fissate per Pasqua e la finalissime lunedì 21 aprile per Pasquetta. Alla vincitrice del torneo femminile verrà assegnato il prestigioso 5° Trofeo ‘Rhoda De Bellegarde di Saint Lèry’. Giudice arbitro Daniele Morossi. Main sponsor Intesa Sanpaolo, partner solidale Fondazione Meyer. Sui campi del Ct Firenze alle Cascine sono giorni di tennis giovanile ad alto livello. Atteso il pubblico delle grandi occasioni.

F. Que.