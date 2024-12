Arti marziali. Lambertini e De Marchi, tre ori a Verona

Il trofeo di arti marziali ospitato al palazzetto dello sport di San Giovanni Lupatoto (Vr) è ormai un

appuntamento fisso per gli appassionati del karate, prima competizione del circuito Csi anche per la

stagione 2024/2025. Da Ferrara due atleti, Matteo Lambertini e Sergio de Marchi, hanno calcato i tatami di gara, portando nuovamente i colori estensi in alto con tre medaglie d’oro in altrettante categorie disputate.

Matteo Lambertini si impone nettamente nei kata tradizionali juniores, con due ottime prove che si meritano il punteggio più alto da parte dei giudici di gara in entrambi i turni.

De Marchi, maestro e preparatore del gruppo ferrarese, ripete il successo del proprio allievo dapprima nei kata creative e poi nella categoria individuale seniores cinture nere, presentando prove tecniche convincenti che non lasciano spazio a dubbi tra gli arbitri.

Tre ori per due atleti, che proseguono i propri allenamenti presso la palestra Fly Gym in vista degli ultimi appuntamenti agonistici per questo anno solare.

re. fe.