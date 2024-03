Arti Marziali, le atlete di Lagosanto allenate da Alberto Gambetta. Coppa Europa di ju jitsu. Terze Viola e Arianna

A Beveren, in Belgio, si è svolta domenica 10 la Coppa Europa JJIF di Ju Jitsu per la specialità di Duo System (gara a coppie). A questo evento il Dojo di Lagosanto ha portato due coppie, una delle quali parteciperà ad aprile ai Campionati Europei che si svolgeranno in Romania. Una competizione prestigiosa, questa Coppa Europa, e un antipasto dei campionati europei con ben quattro tatami dedicati esclusivamente al Duo System. Tanti i partecipanti da tutta Europa, al punto che la competizione si è protratta fino a sera terminando con circa cinque ore di ritardo rispetto all’orario stimato dagli organizzatori.

Grandi soddisfazioni per tutto il gruppo Shinsen. Per Lagosanto, nello specifico, Viola Guitti e Arianna Buttini del Dojo di Lagosanto hanno conquistato, nella categoria Under 16 Femminile, un importantissimo terzo posto assoluto in World Division (la massima divisione). Le ragazze sono risultate la prima coppia italiana in categoria in questo evento. Pur subendo l’emozione di un esordio a questi livelli, e la stanchezza di un viaggio non privo di imprevisti, Arianna e Viola hanno terminato la semifinale con soli due punti in meno rispetto alla coppia austriaca, che ha poi chiuso sul gradino più alto del podio.

Un risultato che dimostra la qualità delle ragazze e del lavoro fatto in questi ultimi due anni in casa Shinsen. Terzo posto anche per Lorenzo Paganini che, al suo esordio, ha disputato una buona gara in categoria Adult con il suo compagno.

"Siamo venuti qui per conoscere le coppie che affronteremo in Romania, per fare esperienza e capire, sul tatami, a che punto siamo in questo panorama. Il risultato è stato un gran bronzo europeo – racconta Alberto Gambetta, istruttore a Lagosanto e allenatore delle due ragazze – In una giornata in cui non eravamo al nostro meglio arrivare a soli due punti da quella coppia che doveva essere inarrivabile per tutti mi dice tanto. Parliamo di due punti su un totale di più di cento a coppia. Per noi

è un’altra conferma che siamo sulla strada giusta".