Vivicittà per la pace. Tutto è pronto per correre

Immaginate tutta la gente che viva in pace: è il messaggio, prendendo spunto da "Imagine", la notissima canzone di John Lennon datata 1971 ma più attuale che mai, che l’edizione numero 41 di Vivicittà propone alle migliaia di persone che scenderanno per strada in questo week-end.

Le piazze saranno una quarantina in tutta Italia, Reggio compresa, più una decina fuori dai confini, oltre al fatto che Vivicittà avrà luogo anche all’interno delle carceri (a Reggio, mercoledì 9).

Nei suoi 41 anni di storia il Vivicittà è sempre stato messaggero di pace, di convivenza, di sostenibilità ambientale, un grande megafono sportivo a favore dei diritti. Il programma e le poche novità di questa edizione sono state presentate in municipio dal presidente reggiano di Uisp Nico Giberti insieme al coordinatore del settore atletica leggera, Vidmer Costi, alla presenza dell’assessore allo Sport Stefania Bondavalli e dell’assessore alle Politiche educative Marwa Mahmoud.

Il via alla festa in piazza della Vittoria sabato pomeriggio, con "Aspettando il Vivicittà", una sorta di centro sportivo aperto a tutti. Dalle 15, grazie alla collaborazione con le società Uisp e Decathlon, grandi e piccoli troveranno mini campi da basket, baseball e tennis, parkour, tiro con l’arco, foot golf, spara goal, ping pong e biliardino. Nel corso del pomeriggio si esibiranno le scuole di danza Uisp, uno spazio di musica e divertimento in ricordo di Cinzia Sommese, insegnante di danza e maestra alla Scuola Primaria Gino Bartali, che negli anni è stata grande sostenitrice di Vivicittà. E poi le corse e le camminate di domenica, competitive e non, su vari percorsi, più uno "inventato" apposta per allieve e allievi al costo di 5 euro.

La partenza della prova agonistica (con classifiche anche per età, quota 10 euro), su percorso certificato di 10 chilometri, con classifica compensata rispetto alle altre città in cui si corre, avverrà alle 9,30. A seguire le non competitive di km 1,8, 2,8, 5 e 10, distanze davvero per tutti al costo di 3 euro. Le iscrizioni sono ancora aperte e lo saranno pure domenica in piazza.

Tra le agoniste, certa la presenza di Barbara Bressi, lontano dalle corse un paio di mesi per infortunio. Già una quarantina le scuole iscritte, record tra tutte le città italiane, con un premio particolare: la scuola con più iscritti riceverà la visita di Johm Mpaliza, attivista di diritti umani e portavoce della rete "Insieme per la pace in Congo". Come premio, una bandana colorata per tutti.

Claudio Lavaggi