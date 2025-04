Tennistavolo - Il bilancio. Settimana bella a metà

Si sta giungendo al termine dei campionati nazionali e regionali per il Tennistavolo Lucca. Nella tredicesima e penultima giornata di gare sono arrivati un pareggio, cinque vittorie e cinque sconfitte.

Il pareggio l’ha conquistato la serie "A2", girone "B", con Di Fiore (1), Mankowski (1) e Puppo (1) che hanno sfidato il Marcozzi in un match equilibrato, terminato 3-3, mantenendo saldamente, così, il quarto posto in classifica.

Non è andata bene per la "B1" nazione girone "C", con il Tennistavolo sconfitto 5-2 contro il Ciatt Firenze e che rimane terz’ultimo in classifica, in attesa dell’ultimo match contro la capolista. Per quanto riguarda la "C1", girone "C", i rossoneri battono 5-2 il Club La Spezia, con Gherardi (2), Galli (2) e Niccoletti (1), rimanendo quarti in classifica.

Tra le serie regionali, vittoria per la "D1-A", che sì impone 5-2 contro Pulcini Cascina, con Ciacchini (3), Abballe (1) e Ricci (1). Vince anche la "D2-A" che, con un netto 6-1, supera il Dlf Viareggio, grazie ad Ercolini (2), Riccomini (2), Simi (1) ed un punto nel doppio (Ercolini-Riccomini).

Continuano a vincere, nel girone "A" della "D3", le inarrestabili Lucca "A" – che supera 5-2 il Forte dei Marmi con Carmassi (2), Dionisi (1), Martinucci (1) e un punto nel doppio Martinucci-Dionisi – e Lucca "B" (che supera di misura 4-3 l’Oratorio Francesca Cabrini con due punti per Ercolini e Suppo. Il team "B" rimane primo in classifica davanti agli amici del Lucca "A".

Le sconfitte arrivano, invece, dalla "C2-B", con i rossoneri che cedono contro Cascina 1-5, e dalla serie "D2", nel girone "B" che cede 5-2 contro Cascina. Nel girone "C" il Lucca "C" perde 1-6 contro l’Altopascio, mentre il Lucca "D" perde 2-5 contro la Polisportiva Casa Culturale "A".

Le ultime gare si giocheranno nel week-end del 12 e 13 aprile che concluderanno i campionati. Una stagione che è stata molto positiva per le squadre del presidente Frediani che hanno ben figurato, sia a livello nazionale che regionale, nonostante qualche difficoltà incontrata.

Alessia Lombardi