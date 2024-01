Arti marziali: l’impresa. Todd è argento tricolore

Ai campionati italiani forme di taekwondo 2023 per cinture nere, a Napoli, grande affermazione e conclusione di una stagione straordinaria per il gruppo sportivo Kin sori taekwondo. Ma soprattutto per il maestro Vikki Jayne Todd. Ha conquistato, infatti, il secondo posto e il titolo di vicecampionessa italiana nella categoria cinture nere "Seniores", portando a casa nella sede di Badia Pozzeveri un argento che vale oro.

Ma ripercorriamo il suo 2023. Partorisce due gemelli il 16 gennaio con parto cesareo; dopo due settimane è nuovamente in palestra ad allenarsi e, il 12 marzo, conquista il titolo regionale toscano nelle forme. A giugno, il 24, nel Grand prix Coppa Chimera di Arezzo, è terza classificata; il 3 dicembre, a Giugliano (Napoli), è in finale nella categoria cinture nere "Seniores" e, per poco, non sfiora l’impresa.

Una bellissima dimostrazione di come una mamma e maestro possa riuscire a trovare il tempo per una passione che, in questo caso, è anche lavoro, nonostante i figli e una casa da tirare avanti. Un esempio per tutte quelle donne o mamme che vogliono trovare tempo per lo sport, ma anche un validissimo esempio per educare i figli, soprattutto in questo periodo diffcile. Il coraggio di cambiare la propria vita attraverso una disciplina marziale come il taekwondo e con la guida di un maestro come Vikki Jayne Todd, amata dai suoi allievi e grande esempio di carattere e forza.

Kin Sori Taekwondo è un vero e proprio gioiello nella Piana di Lucca. Ad Altopascio, i suoi oltre duecento iscritti, ne fanno il club più grande della Toscana e uno dei primi cinque d’Italia nel settore. Che trovano nel loro maestro e fondatore Simone Niccolai, con Vikki Jane Todd, due veri e propri esempi di come una disciplina marziale possa cambiare lo stile di vita di chi la frequenta.

Il club di Badia Pozzeveri di Altopascio Kin Sori Taekwondo accetta nelle sue file già i bambini dall’ età di tre anni ed accoglie anche bimbi e ragazzi speciali, con un progetto sportivo di inclusione per tutti, al di là dei vari corsi per agonisti, amatori o difesa. Insomma, una società "viva".