Arti marziali - Nella disciplina del Muay Thai, sport tailandese. Ludovica Ciarpaglini sul tetto del mondo

Ludovica Ciarpaglini sul tetto del mondo. La straordinaria atleta fiorentina, ormai inarrestabile, segna l’ennesima vittoria in occasione del 20° anniversario WBC e porta a casa col suo Kru Mirco Mugnaini e il team RUA 67 Academy un’altra cintura del calibro internazionale. Sul ring dell’Amazing MuayThai Fight Night del Palaferroli Arena di Verona la Ciarpaglini, nota per la solida difesa e i colpi potenti, regala al pubblico uno spettacolo di altissimo livello contro l’agile tedesca Elisa Keck, conquista la cintura Muay Ying della Wbc -59 kg. Ludovica Ciarpaglini è un vero show che non delude mai le aspettative e onora tutte le donne, atlete e non, in una disciplina in cui l’equilibrio tra corpo, mente e cuore è sicuramente la chiave indiscussa del suo continuo successo.

Risultati di grandissimo prestigio ottenuti nella disciplina sportiva del Muay Thai, sport nazionale tailandese (una boxe particolare potendo colpire l’avversario con pugno, calcio, gomito e ginocchio). Ludovica aveva già fatto suo il titolo di campionessa intercontinentale Iska, peso -59 kg, vincendo la competizione Muay Thai che si era svolta a Pisa. Fa parte del ranking mondiale Wbc, Iska, Wmo e svolge l’attività a livello professionistico in giro nel mondo.

"Svolgo questo sport - precisa Ludovica - dal 2016 con passione nata per calmare i fuochi ardenti dell’adolescenza. Poi l’amore per questa disciplina che è diventata scopo di vita, con gare sempre più importanti. Tante le soddisfazioni e qualche difficoltà da superare".

All’interno dell’Accademia anche boxe e lotta libera non agonistica, insieme ad attività sociali per adulti, bambini e donne coordinate dalla team manager Sabrina Ricci. La palestra è associata Csen come As Rua 67 Firenze. Gli sport da combattimento sono in aumento come tesserati di tutte le età e impiantistica. Lei intanto da domenica andrà in Thailandia per due settimane, con tanti incontri in programma nella Patria della disciplina.

Francesco Querusti