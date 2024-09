Arti Marziali: nella palestra di Lagosanto progetti di sviluppo di Kobudo e Duo System

Proprio a ridosso della partenza degli atleti Shinsen per i Campionati del Mondo, il progetto Shinsen Academy per lo sviluppo del Kobudo e del Duo System ha preso ufficialmente il via con una lezione speciale guidata dal maestro Rian Di Pietro (8° Dan di Kobudo e responsabile del settore). Questa prima tappa, svoltasi al dojo di Lagosanto, ha introdotto gli allievi all’uso del bastone e dei Nunchaku,

segnando l’inizio di un percorso formativo destinato a elevare ulteriormente il livello tecnico degli atleti della Shinsen Academy in entrambe le specialità. Il progetto, che coinvolgerà maestri di calibro internazionale come Michele Vallieri, Sara Paganini e lo

stesso Rian Di Pietro, mira a rafforzare una realtà già considerata tra le migliori in Italia e in Europa. Il dojo di Lagosanto, da sempre uno dei più attivi nella promozione e nello sviluppo del settore agonistico, è stato scelto come punto di partenza per queston percorso. Il rientro di Alberto Gambetta, istruttore di Ju Jitsu di Lagosanto, ha coinciso con questo importante momento.