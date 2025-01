Arti marziali. Pesaro, una pioggia di medaglie. Lavoro, sudore e tecnica pagano

Sono tornati col sorriso da Perugia i giovani atleti della AM Taekwondo Fano-Fossombrone-Pesaro, contenti per essersi divertiti e per i risultati conseguiti che hanno premiato i loro grandi sforzi e il loro impegno per migliorare ogni volta in palestra fondamentalie tecnica.

Presentatisi in quindici al Trofeo Volumnia, un torneo interregionale che si disputa annualmente al PalaBarton e a cjui partecipano anche formazioni agguerriteb e di buon livello, i ragazzi allenati da Giulio Giustiniani ed Antonio Mascia hanno infatti riportato a casa anche diverse medaglie. In particolare si sono festeggiati gli ori di Edoardo Aurelio, Giulio Olivieri e Luca Paradisi, gli argenti di Alessio Alessandroni, Tommaso Bacciaglia, Adam Chibky, Edoardo Damiani, Nunzio DeMagistris, Matteo Manoni, Diego Olivieri, Mattia Signoretti e Santiago Evangelisti ed i bronzi di Camilla Agostini e Leonardo Gentilini. Tutti meritano comunque un plauso, compresa Ludovica Ferrari costretta a disputare un’amichevole per la mancanza di avversarie nella propria categoria. Risultati che confermano il buon lavoro fatto fino ad ora e che sono un ottimo viatico per gli impegni futuri.

b. t.