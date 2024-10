Arti marziali - Taekwondo: l’evento clou. Kin Sori Altopascio al top al "Tuscany Open"

Ormai ci hanno abituato molto bene. Ad ogni gara o rassegna fanno incetta di medaglie, come le quattordici incamerate in una prova a livello regionale. Dopo la pausa estiva, la Kin Sori Taekwondo Altopascio è tornata a collezionare successi al "Tuscany Open 2024", la competizione che si è tenuta ad Arezzo, al "Palasport Estra".

Il gruppo sportivo altopascese si è distinto sia nelle categorie "Cadetti", "Juniores" e "Seniores", dove ha ottenuto il primo posto tra le società della Piana di Lucca e della Valdinievole, sia nel settore giovanile, confermandosi nuovamente come prima società della Toscana. In totale la società ha ottenuto due medaglie d’oro, sei d’argento e sei di bronzo.

Le medaglie d’oro sono state conquistate da Sofia Palomba e Dario Incerpi; mentre Giorgio Vannini, Noemi Papararo, Sara Ahmeti, Tommaso Spinetti, Edoardo Bacci e Mia Giovannelli hanno vinto l’argento. Gabriele Lollini, Lejla Ahmeti, Giovanni Emmolo, Luca Giovannelli, Samuel Congiu e Zeno Paccosi hanno portato a casa la medaglia di bronzo.

Sofia Palomba ha confermato il suo talento, vincendo nuovamente l’oro dopo il bronzo ottenuto al "Trofeo Coni" di Catania.

Con un numero record di 224 iscritti a fine 2023, tra le sedi di Badia Pozzeveri e Ponte Buggianese, la società Kin Sori Taekwondo rappresenta un modello esclusivo per la pratica di questa disciplina nella Piana di Lucca e nella Valdinievole. Ma, a questo punto, viene da andare anche oltre. Si tratta di una realtà ormai consolidata che sforna talenti a getto continuo e che, senza dubbio, rappresenta un vanto anche per la cittadina del Tau, visto che porta in giro il nome di Altopascio attraverso questa disciplina, sempre più apprezzata e seguita, soprattutto dai giovani.

Per ulteriori informazioni sulle attività svolte è possibile contattare la società tramite i canali social o attraverso WhatsApp e Telegram.

Massimo Stefanini