Arti marziali. Team Puleo è medaglia d’argento. Ai campionati tricolori assoluti

Il karate fiorentino è ancora una volta al top fra le società d’Italia. La conferma è arrivata dal PalaFijlkam di Ostia dove si sono disputati i campionati tricolori assoluti cui hanno partecipato 700 atleti in rappresentanza di 275 squadre che avevano superato le fasi regionali. Il Team Karate Puleo, che si era già messo in evidenza con l’oro vinto di recente in Polonia da Asia Pergolesi agli Europei under 21, si è laureato vicecampione – il primo come società civile, dietro alle Fiamme Oro – grazie ai risultati di cinque suoi allievi: Aurora Pergolesi e Caterina Piantini, tesserati per il Team; Viola Lallo e Simone Marino in forza ai Carabinieri e Asia Pergolesi alle Fiamme Gialle.

Il bilancio complessivo del club di Francesco Puleo è stato di un oro, un argento, due bronzi e un quinto posto. Lallo è salita sul gradino più alto nella categoria -55 kg nella quale Piantini è arrivata terza; Asia ha vinto l’argento nei +68 kg davanti alla gemella Aurora che si è piazzata quinta mentre Marino ha portato a casa il bronzo nei -94 kg. La novità sorprendente è stato il terzo posto di Piantini, nata e cresciuta a Bibbiena fino ai 17 anni di età allenandosi con il maestro Piermario Brami; nel 2023 si è trasferita a Firenze dove ha iniziato a collezionare risultati importanti anche nelle categorie superiori. Un infortunio al polso l’ha fermata per sei mesi ma, tornata alle gare, ha dimostrato subito tutto il suo valore. f.m.