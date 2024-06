Arti Marziali. Wmac Italia, De Marchi ancora protagonista

Nonostante l’estate sia iniziata, non sono terminati gli allenamenti e gli eventi in casa Wmac Italia. L’ultimo in ordine di tempo è stato il terzo appuntamento della Okinawa World E-tournament Series

2024, evento di kata online valido per il ranking mondiale della piattaforma ufficiale di Sportdata.

A sottoporsi al giudizio degli arbitri ufficiali internazionali due atleti ferraresi, Matteo Lambertini e Sergio de Marchi, che non deludono le aspettative e si riconfermano ai vertici. Nei kata a coppie

infatti i due estensi si aggiudicano il primo posto, grazie ad un’ottima performance che gli permette di sopravanzare l’agguerrito team tedesco nella finalissima.

Inoltre, nel kata individuale categoria seniores Sergio de Marchi si impone nella propria poule accedendo alla finalissima per l’oro, nella quale cede di pochi decimi all’avversario, talentuoso atleta della nazionale ungherese.

Due medaglie quindi per i ferraresi, che ora proseguono la preparazione estiva, per informazioni sui corsi della Wmac Italia a Ferrara, scrivere all’indirizzo mail [email protected].