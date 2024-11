Artistica maschile, medaglia di bronzo ai campionati nazionali per l'Arcobaleno

Prato, 25 novembre 2024 - Prato è sul gradino più basso del podio d'Italia, per quanto riguarda la ginnastica artistica maschile di squadra a livello giovanile. Merito dell'Arcobaleno ed in particolare dei giovanissimi Francesco Pisano e Lorenzo Pucci, i quali al termine della loro esibizione hanno fatto sì che il club pratese si aggiudicasse la medaglia di bronzo nella finale nazionale “Gold” a squadre di categoria che si è svolta di recente a Fermo (nelle Marche). Pucci e Pisano, di recente si erano laureati campioni toscani, a Livorno (al pari del compagno di squadra Lorenzo Manente). Allargando il discorso alle altre uscite agonistiche più recenti, le medaglie non sono mancate, ripartendo proprio dalla prova regionale andata in archivio nella città labronica: argento ad esempio per Matteo Lustrini negli anelli e nel corpo libero, oltre ad un bronzo nel volteggio. Nell'esercizio di squadra, la formazione composta da Andrea Gemma, Gianmarco Fruzzetti e Lorenzo Melis si è piazzata in terza posizione agguantando un bronzo. Gli ultimi due podi erano arrivati fra i “silver”: gradino più alto del podio per Leo Fantacci e più basso per Cosimo Fabbri. Gli allenatori Patrizia Fratini, Tiziano Adolfetti, Damiano Martinelli e Costanza Carlesi possono dunque pianificare il futuro con maggior serenità: c'è un gruppo promettente che potrebbe crescere ancora. E sarà questo l'obiettivo da centrare per il 2025.

G.F.