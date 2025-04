Asd Futura conquista il secondo posto ai campionati Italiani di Pentathlon Moderno

Ottima prestazione per l’Asd Futura ai campionati Italiani Senior di Pentathlon Moderno, tenutisi a Roma nei giorni scorsi. Le quattro talentuose atlete pesaresi, Nikola Sozzi, Francesca Casciaro, Giorgia Casciaro, e Sara Convertini, si sono distinte ottenendo un eccezionale secondo posto a squadre. Le ragazze si sono messe in luce già durante le qualificazioni del primo giorno della manifestazione, dimostrando determinazione e abilità in ciascuna delle discipline, per poi conquistare il podio nella finale del giorno dopo.

Questo risultato è valso un meraviglioso secondo posto, subito dietro le Fiamme Oro, note per la loro eccellenza nello sport. Adriana Fabbri presidente Asd Futura pm esprime tutta la sua sodisfazione per il brillante risultato: "Un successo che conferma l’impegno e l’alto livello tecnico e competitivo dell’Asd Futura nel panorama italiano del Pentathlon Moderno, che rappresenta un orgoglio non solo per il team, ma anche per la città. Merito del nostro team che è formato da Joy Bugattelli coordinatore, Luca Bugattelli, Evelina Langella, Raffaele Secchi. Un ringraziamento speciale va al nostro sponsor Crisci Group che veste tutti e tutte le atlete ormai da anni e che ci è sempre vicino anche in manifstazioni così importanti".

l. d.