Asd Silvano Fedi, la serata con lo psicologo Sergio Teglia

Pistoia, 24 novembre 2024 – In vista della prestigiosa Pistoia-Abetone, evento simbolo dell’Asd Silvano Fedi, è stata avviata una serie di iniziative culturali che arricchiscono il percorso di avvicinamento alla celebre gara. Il primo incontro si è svolto il 22 di questo mese presso la suggestiva cornice della Fabbrica delle Emozioni di Pistoia, con una serata dedicata ai legami tra genitori, nonni, figli e il mondo della scuola. Protagonista della serata è stato lo psicologo Sergio Teglia, che ha guidato i partecipanti in un’intensa riflessione sui rapporti familiari e il ruolo educativo, temi sempre più cruciali nell’attuale contesto sociale.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 29 novembre, sempre alle ore 21 e con ingresso libero. Questa volta il dibattito si sposterà su un argomento di grande attualità: l’intelligenza artificiale e il suo impatto sulla nuova generazione di adolescenti. Un tema che promette di aprire interessanti prospettive sul futuro dell’educazione e della crescita personale in un’era sempre più digitale. Grazie a queste iniziative, l’Asd Silvano Fedi dimostra ancora una volta la sua capacità di andare oltre lo sport, promuovendo momenti di dialogo e crescita culturale per la comunità. Aspettando la Pistoia-Abetone, dunque, non è solo una preparazione atletica, ma anche un’occasione per riflettere e confrontarsi sui temi che attraversano la nostra società.