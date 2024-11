L’appuntamento. Le benemerenze sportive assegnate dal Coni. In Comune sfilano i grandi campioni pisani

All’interno della prestigiosa cornice della Sala delle Baleari si è tenuta la consegna delle benemerenze sportive assegnate dal Coni per l’anno sportivo 2022 e i riconoscimenti Ansmes. A Pisa sono arrivate, per varie discipline, ben quattordici onorificenze, tra cui una Stella d’oro per dirigenti sportivi, assegnata al dirigente Fick Moretti Gabriele. Alla consegna vi erano Simone Cardullo, Presidente Coni Toscana e Giacomo Gozzini, Delegato Coni Pisa: "Siamo fieri degli sportivi pisani che oggi vedono riconosciuto il loro impegno e i loro grandi risultati". Per il Comune ha partecipato l’assessore allo Sport Frida Scarpa: "Pisa si conferma una realtà importante nel mondo dello sport, sono molto felice per l’oro e per tutti gli altri riconoscimenti - dichiara Scarpa -. A tutti le mie congratulazioni e la mia stima più profonda".

La medaglia d’argento al merito sportivo è andata ad Andrea Bellini e Alessio Lettera, secondi classificati nel campionato mondiale hockey in line e a Gabriele Cimini, secondo classificato nel campionato mondiale spada maschile a squadre. La Stella di bronzo per dirigenti sportivi è andata a Roberto Fiorentini dei Pulcini Cascina, mentre le medaglie di bronzo al merito sportivo a Lorenzo Barontini e Davide Bonistalli, campioni italiani di pesca sportiva, ma anche a Gianluca Lenzi, quinto classificato nel campionato mondiale di pesca sportiva. Stesso riconoscimento per Rosa Fornaciari, campionessa italiana di tiro al bersaglio subacqueo, Anna Bongiorni, terza classificata nel campionato europeo di atletica leggera e primatista italiana staffetta 4 x 100m, Gianluca Burchielli, campione italiano di biliardo, stecca a squadre, Fabrizio Mangia, campione italiano di paracadutismo di precisione e ancora Federico Rossi, campione italiano di bowling singolo. La Stella di bronzo per società sportive è andata all’Asd Volterra. Alla giornata di premiazioni ha partecipato anche l’associazione Ansmes col suo referente Michele D’Alascio. Il premio "Mario Cerrai - Aldo Moretti" è andato alla Canottieri Arno di Pisa. Presenti l’allenatore Nicola Iannucci e Silvia Terrazzi, giunta al sesto posto alle Olimpiadi di Parigi.

Il premio "Danilo Pacchini" invece è andato ad Antonella Del Tredici, presidente del Circolo Scherma Navacchio e nonna di Filippo Macchi, doppio argento alle Olimpiadi nel Fioretto "per aver saputo elaborare le strategie di gestione e il potenziamento di una Società sportiva", infine il premio "Antonio Di Ciolo"è andato ai tecnici Simone Vanni e Francesco Martinelli "per aver contribuito al raggiungimento di risultati di alto livello internazionale".

Michele Bufalino