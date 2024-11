Catch’n serve ball, a Forlimpopoli contro la violenza sulle donne. Undici squadre al torneo solidale

Si è appena concluso, a Forlimpopoli il primo torneo di catch’n serve ball – per lungo tempo conosciuto come Mamanet – denominato Frampula Against Violence, organizzato dall’associazione sportiva ‘Frampula’ per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, di cui domani ricorre la giornata internazionale. Hanno partecipato ben 11 squadre provenienti anche da fuori Emilia-Romagna: tutte le partecipanti hanno giocato (foto) e si sono divertite per ogni donna del mondo. In apertura di torneo sono arrivati i saluti del Comune e l’intervento di Irene Merlo, fondatrice e presidente della onlus ‘Arriva Robin Hood’ che ormai da anni si occupa di combattere la violenza contro le donne, con lo slogan (che ben si adatta anche al catch’n serve ball) "gli schiaffi diamoli solo al pallone".

Il catch’n serve ball, è bene ricordarlo, è uno sport ma anche un impegno sociale dedicato alla figura della mamma e della donna, un misto fra pallavolo e basket, che permette a qualsiasi donna di accedere all’attività sportiva. L’associazione Frampula ha appena dato avvio a un nuovo corso nelle palestre di Forlimpopoli.