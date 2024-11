Basket. Ancora uno scoglio per la Sba: Fioravanti in casa contro la capolista Lucca

Ultima giornata del girone d’andata della prima fase del campionato di serie B interregionale di basket per la Bc Servizi Arezzo, che domani alle 18 al PalaEstra affronta il Basketball Club Lucca, nuova capolista del girone. Non il cliente migliore, insomma, per cercare di porre fine a una striscia di tre sconfitte consecutive forse inattesa dopo il filotto di quattro successi che aveva lanciato gli amaranto a ridosso dei vertici del raggruppamento. Gli ospiti sono reduci da quattro successi di fila, compresa la vittoria contro Costone Siena che è valsa appunto il primato, e si presentavano già ai nastri di partenza del campionato come una delle compagini più accreditate, avendo confermato lo staff tecnico aggiungendo poi a un roster già consolidato l’argentino Dubois, guardia proveniente da Osimo che viaggia a 12 punti di media e fornisce ulteriori soluzioni offensive a un quintetto collaudato. Il miglior realizzatore di Lucca è Trentin che assieme a Del Debbio sono i principali riferimenti offensivi dei biancorossi che possono ancora contare sulle triple di Barsanti, capitano e uomo simbolo della squadra. Per la Sba sarà dunque una partita molto impegnativa: coach Fioravanti spera di rivedere nei suoi quell’intensità difensiva e quella determinazione che hanno portato gli amaranto a essere la miglior difesa del campionato. Agli esperti Toia e Lemmi il compito di guidare i tanti giovani in roster fuori dal momento di difficoltà.

Luca Amorosi