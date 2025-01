Assalto al Giovinazzo. Il Forte a caccia di punti

Rinfrancato dal bel successo contro il Novara e dall’arrivo di Francesco ‘Chicco’ Rossi, anche se l’esperto fromboliere veneto, ma fortemarmino d’adozione, non prenderà parte alla trasferta, la Canniccia Motor Club Forte parte alla volta di Giovinazzo per affrontare, stasera, una delle squadre più in forma di quest’ultimo periodo. A raccontare l’ultima settimana fortemarmina, con la relativa vigilia, è l’allenatore Mirko De Gerone.

Mirko che vigilia è stata? "Una vigilia tranquilla, resa ancor più serena dalla firma di Rossi che dà ulteriore profondità alla rosa. Si tratta di un giocatore forte e, soprattutto, di un uomo maturo che sa fare spogliatoio". Lui però non ci sarà? Mancherà qualcun altro?

"Confermo che non partirà in aereo domani (oggi. ndr) con la squadra, perché ha ancora bisogno di allenarsi per rientrare in clima partita. Penso che tornerà utile per la prossima sfida contro il Bassano dove lo farò esordire di nuovo, dopo il temporaneo ritiro. Fui infatti io a lanciarlo, allora 16enne, quando eravamo assieme al Roller Bassano. Corsi e ricorsi storici. Quindi tutti gli altri a disposizione?

"Sì eccetto, con ogni probabilità, me. Ho una forte influenza e penso di non partire. Al mio posto in panchina ci sarà il mio vice Alessandro Barsi, che non ha bisogno di consigli, essendo lui stesso un grande allenatore oltre che un grande ex giocatore, capitano della Nazionale ai Mondiali del 1984".

A Giovinazzo che partita sarà? "Durissima perché i pugliesi sono in grande ascesa e potranno anche contare su un fuoriclasse come il portoghese Cardoso, che è capace di vincere le partite da solo. Penso che cercheranno di abbassare, fin da subito, i ritmi e noi dovremo esser bravi a non concederglielo. Inoltre sono una squadra che tradizionalmente, come tante squadre del sud, riesce a trovare in casa i punti necessari per la propria classifica".

E col Novara, sabato scorso, che partita è stata? "Quella che mi e ci auguravamo. Siamo subito andati in vantaggio e poi abbiamo gestito. Sono molto felice anche per il fatto di aver potuto dare minutaggio ai ragazzi".

Sergio Iacopetti