Assemblea domani della sezione forlivese. I ‘Veterani’ eleggono il nuovo consiglio

Domani i soci forlivesi della sezione locale ‘Amleto Casadei’ dell’Unvs, ovvero l’Unione Nazionale Veterani dello Sport, si riuniranno in assemblea per votare il nuovo consiglio che guiderà il sodalizio nel nuovo quadriennio olimpico, dal 2025 al 2028.

Il presidente in carica, Mario Ravaioli, ha già annunciato l’intenzione di non presentare una sua nuova candidatura, perciò gli sarà doverosamente riservato un plauso per la sua indefessa attività volta a mantenere sempre ad alto livello le attività dei Veterani, tra le quali vanno ricordate le donazioni di materiali sportivi effettuate a favore dei cittadini forlivesi alluvionati nel maggio 2023.

Al termine delle votazioni, in tarda mattina, si vivrà poi un momento conviviale nel corso del quale verrà premiato con un Medaglione Unvs "L’atleta dell’anno", ambito riconoscimento che vuole soprattutto evidenziare le grandi potenzialità di giovanissimi talenti forlivesi. Quest’anno la premiata sarà Caterina Turci, giocatrice di softball, a ricevere il premio, in virtù di un curriculum di grande spessore malgrado i suoi soli 15 anni.

La giovane atleta ha già preso parte a importanti competizioni sia in Italia sia all’estero, ottenendo ottimi risultati: per questo, nel 2022, è stata nominata Ambasciatrice dello sport per la città di Forlì. Nel 2023 ha giocato il Mondiale Under 15 a Tokyo, mentre in questo 2024, anno in cui ha esordito in serie A, con la nazionale Under 15 si è laureata, a Praga, vicampione d’Europa e a seguire ha disputato il Campionato del Mondo in Cina.

Successivamente, il programma della giornata prevede la premiazione di tutti i soci Unvs di Forlì che si sono classificati al primo posto nelle relative gare ai Campionati Italiani di atletica leggera svoltisi a Roma nel mese di giugno. Infine, anche i soci che vantano una lunga appartenenza alla sezione Amleto Casadei riceveranno un riconoscimento.

u. b.