Assoluti di pattinaggio. Varese capitale del ghiaccio

Varese città simbolo dell’hockey e degli sport invernali. Per il terzo anno consecutivo le Finals di Coppa Italia si terranno alla Acinque Arena di Via Albani, nel moderno palaghiaccio della Città Giardino. L’8 e il 9 febbraio 2025 i padroni di casa si giocheranno il titolo contro Caldaro, Aosta e Feltre provando a bissare il successo del 2022. "Questo è un regalo alla città e ai nostri tifosi. Portare le Final Four ancora a Varese è un traguardo splendido. L’hockey a Varese è più vivo che mai", ha spiegato il presidente Carlo Bino. La Acinque Arena però è anche la casa di altre discipline. Da oggi al 21 dicembre, il PalAlbani ospiterà gli Assoluti di pattinaggio artistico: al via i migliori azzurri.

Alessandro Stella