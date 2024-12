Stopponi non si ferma più. Oro da applausi agli Open

AREZZO

A Pisa si è svolto l’Open d’Italia memorial Mario Cerrai di Lotta Greco Romana, Stile Libero femminile e maschile aperta alla sola categoria senior. Centoventi circa i partecipanti provenienti da tutta la penisola con l’aretino Francesco Stopponi salito sul gradino più alto del podio. L’appuntamento ha visto la partecipazione dei migliori atleti di ogni categoria di peso che hanno lottato per i punteggi validi per il ranking del prossimo Campionato Italiano assoluto che si

svolgerà a metà febbraio prossimo. Il primo girone ha visto Stopponi confrontarsi con il varesino Minazzi, andando a vincere dopo appena un minuto per superiorità tecnica (8-0). Nel successivo girone altro successo contro Gori dei VVF Ruini, anche in questo caso per superiorità tecnica. È poi il turno del bresciano Vincenti, ma il lottatore di Piazza San Giusto non si lascia intimorire e in un solo minuto chiude la pratica. Ecco quindi l’atto conclusivo, la finale contro Giangreco. L’incontro è molto tirato, fatto di attacchi e contrattacchi ad un ritmo impressionante. Stopponi non si lascia scalfire e in due minuto mette a segno un’altra vittoria per superiorità tecnica. Una vittoria che vale la medaglio d’oro per l’atleta aretino.

Un successo molto importante perchè vale il pass come testa di serie numero due per i prossimi campionati italiani. "Un altro mattoncino verso l’obiettivo. In questi ultimi mesi ho dovuto fare molti sacrifici riuscendo con difficoltà a conciliare studio e allenamenti - ha detto Stopponi - Per un anno come questo pieno di successi devo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini che mi supportano e sopportano, i tecnici, i nuovi preparatori, tutto lo staff medico e fisioterapico".