Hockey in line. Hockey Empoli forza 3

Terza vittoria consecutiva per l’Hockey Empoli, che si è decisamente rilanciato nel girone C di Serie C nazionale. Dopo la sconfitta all’esordio nel derby contro i versiliesi del Kraken Camaiore, infatti, questi nove punti hanno permesso ai ‘ciuchi volanti’ di agganciare proprio i ‘cugini’ al secondo posto a sole due lunghezze di distanza dalla capolista Bomporto. Ma veniamo all’ultimo successo, quello netto per 5-0 sul campo del fanalino di coda Ferrara Warriors. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato che hanno chiuso in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Simonelli, i ragazzi di coach Stefano Carboncini hanno poi messo al sicuro il risultato nella ripresa dilagando con i centri di Matteo Carboncini, Dario Giorgetti (nella foto in maglia bianca) e la doppietta di Simonelli.

Questa la formazione dei "Flying Donkeys" scesa in campo al pattinodromo comunale Burani di Ferrara: Bagni (p), Errico, Bertini E., Bertini D., Viti, Carboncini M., Simonelli, Soluri, Giorgetti, Michi, Rodio. Adesso il campionato si fermerà per la pausa natalizia e riprenderà per l’Empoli il prossimo 11 gennaio sulla pista di casa del Pala Aramini, dove sono attesi proprio gli emiliani dello Scomed Bomporto per lo scontro al vertice.