Tennistavolo Villaggio Lucca: bilancio di vittorie e sconfitte nella sesta giornata

Sono ripresi i campionati a squadre di tennistavolo e, nello scorso week-end, si è giocata la sesta giornata, la penultima prima della pausa natalizia. Per il Tennistavolo Villaggio Lucca, sono scese in campo anche le ragazze della serie "C" femminile ed il bilancio è stato di otto vittorie e sei sconfitte.

Nelle serie nazionali di "B1" e "C1" i team lucchesi sono stati entrambi sconfitti: nel girone "C" della "B1" per 5-1 contro il Ciatt Firenze e nel girone "I" di misura 4-5 contro La Spezia. Anche in "C2" girone "B" i rossoneri cedono nettamente 1-5 contro i "Pulcini" Cascina "B". Non è scesa in campo l’"A2", con la gara che è stata posticipata a fine gennaio. Le prime vittorie, invece, arrivano in "D1/A", dove Lucca ha superato 5-2 i Pulcini Cascina "B", grazie a tre punti di Ciacchini ed un punto di Abballe e Ricci; dalla "D2/A" che ha superato 6-1 il DLF Viareggio "A", con due punti di Ercolini e Riccomini, un punto di Simi ed un punto nel doppio Ercolini-Riccomini.

Successo del Tennistavolo Lucca "C" nel girone "C" della "D2": supera di misura 4-3 l’Altopascio con due punti di Naldi ed un punto per Giuntini e Maccagnano. Cedono, invece, 3-4 la "D" sempre del girone "C" di serie "D2", contro la Polisportiva Casa culturale "A" e il Tennistavolo "B" del girone "B" sempre di "D2" che, sempre 3-4, perde con il Pulcini Cascina "B". Due successi in altrettante gare in serie "D3/A", dove la formazione "A" si impone 6-1 ai danni dell’ACSI Pisa, grazie ad un punto segnato nel doppio Martinucci-Dionisi, due punti di Carmassi, ed un punto di Del Grego, Dionisi, Quattriglia. Lucca "B" vince 5-2 contro il Valdera, con un punto dal doppio Casali-Suppo ed un punto per Casali, Stefani, Suppo, Ercolini nei singolari.

Bilancio positivo anche per la serie "C" femminile, con tre vittorie e una sconfitta. Nel girone "A" Barsotti, Carmassi e Stefani hanno battuto 4-1 l’Acsi Pisa e poi perso con lo stesso punteggio contro il Cascina "B". Nel girone "B" la coppia Mori-Caroli si è, invece, imposta in entrambi i match, vincendo 4-1 contro Firenze e 3-2 contro Reggello. Alessia Lombardi