Athletic Field ai Regionali. Le ragazze sono ai vertici

Si sono svolti ad Ancona i campionati regionali allievi dove i portacolori di Pesaro Athletic Field si sono difesi egregiamente conquistando diversi podi: diverse medaglie d’argento e di bronzo con alcuni record personali. Nei 200 donne Michelle Gabellini fa fermare il cronometro a 27.49 precedendo la compagna Vittoria Cecilioni anche lei al personale con 28.18: per loro secondo e terzo posto che segue l’argento conquistato il giorno prima nella staffetta 4X100 corsa con Noemi Spinei e Lucia Pierluigi. Eleonora Montanari conquista l’argento nel salto in lungo come Giacomo Fradelloni, al rientro dopo un infortunio, negli 800. Buon risultato anche per Tommaso Federici che vince in solitaria la sua serie dei 400 e si piazza sesto nella classifica generale. Oltre agli allievi gareggiavano anche i cadetti per la fase valida dei cds regionali: vittoria sui 1000 di Davide Zagaria con il crono di 2’55.77, quarta piazza sulla stessa distanza per Matteo Torella. Argento per le cadette della 4X100 con Pierantoni Sofia, Gennari Cecilia, Lenta Alessandra e Zazzaroni Noa. Ottime le ragazze Chiara Dall’Acqua e Zazzaroni Noa che nei 300 ostacoli si piazzano ai piedi del podio: quarta e quinta. Quinta anche Bianca Pozzi nel lungo cadette con la misura di 4,48. Prossimo appuntamento il meeting di Tolentino, ma sabato e domenica le sorelle pesaresi Vandi sono ai campionati Italiani Assoluti a La Spezia.

b. t.