Athletic Team Primo anno di grandi soddisfazioni

La cena sociale di fine anno, fatta al Club Nautico di Marina di Carrara, è stata l’occasione per l’Athletic Team Massa Carrara di festeggiare il primo ’compleanno’ tra dirigenti, tecnici, atleti e famiglie. L’associazione sportiva presieduta da Vincenzo Genovese ha lavorato alacremente per costruire le solide fondamenta di un settore tecnico che, sotto l’egida del coordinatore tecnico Giuseppe Mannella (nella foto), vede davanti a sé un roseo futuro.

A livello organizzativo il nuovo sodalizio si è già fatto apprezzare allestendo lo scorso maggio la sua prima manifestazione, la Giornata Cds Fidal Interprovinciale, che al campo scuola di Massa ha coinvolto atleti dalle provincie di Massa, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Grosseto con grande successo di iscritti (oltre 500) e di pubblico. A luglio è stata la volta dei Campionati Toscani Assoluti di corsa in montagna con un suggestivo percorso snodatosi lungo le colline del Candia.

Il settore tecnico si è arricchito di valenti professionisti come Gildo Fialdini e Chiara Ricci su Massa e Cesare Dell’Amico su Carrara. Grazie alla collaborazione con varie associazioni e tecnici specializzati come Alice Basso non è mancata l’attenzione verso le persone con disabilità favorendo la socializzazione e l’inclusione attraverso lo sport. Al momento oltre una trentina di giovani compongono il team blu-arancio ma il reclutamento prosegue nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia.

"Sono molto contento del mio ruolo in questa giovane società – dice il prof. Mannella –. Abbiamo già un buon numero di atleti e di tecnici ma sono convinto che possiamo coinvolgere sempre più persone. Un nostro obiettivo è l’organizzazione di gare su pista, strada e montagna a livello regionale e nazionale ma la nostra mission resta quella di offrire ai giovani la possibilità di praticare della sana attività fisica".

