Atleti paralimpici del gruppo Sportivo della Difesa sventano rapina a Roma

Non hanno esitato nemmeno un attimo di fronte al tentativo di furto ai danni di due turisti: quattro agenti dell’Arma dei Carabinieri e un caporal maggiore dell’esercito, atleti paralimpici del Gruppo Sportivo della Difesa sono subito intervenuti per tutelare le due potenziali vittime dimostrando “dedizione e coraggio”, così come li ha elogiati il Ministro della Difesa Guido Crosetto. L’episodio è avvenuto lo scorso sabato 1 giugno, alle ore 15, all’interno della stazione della metropolitana Barberini a Roma. "Il gesto di questi cinque atleti rappresenta un esempio straordinario di dedizione e coraggio. Non solo eccellono nello sport, dimostrando che la determinazione e la forza di volontà possono superare ogni barriera, ma si rivelano anche cittadini esemplari, pronti a difendere la sicurezza e il benessere della nostra comunità. A nome di tutto il Ministero della Difesa, esprimo il mio più profondo ringraziamento per il loro gesto" ha commentato il ministro. A sottolineare il gesto esemplare compiuto dagli atleti del Gruppo Sportivo, anche il Tenente Colonnello MOVM, Gianfranco Paglia: “Quello che hanno fatto è la dimostrazione che sia in uniforme sia in tuta ginnica sia con un handicap, si è soldati e carabinieri tutta la vita. Una lezione di vita per tutti. Sono orgoglioso di loro che hanno compiuto questo gesto al termine delle prove per la Cerimonia del 2 giugno ai Fori Imperiali e spero che l’arma se lo ricordi”. A sventare la rapina il vice brigadiere dei carabinieri Raffaele De Luca, il caporal maggiore dell'esercito Davide Nadaj, il brigadiere Marco Menicucci, il mar.ca dei carabinieri Massimiliano Riccio, il luogotenente Stefano Ruaro. "Questi – ha proseguito Paglia - sono i militari italiani. Sono e restano un vero esempio per la nostra nazione e chiara sintesi di ciò che significa 'a difesa del paese'.”