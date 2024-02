Sono delle new entry in casa La Fratellanza, due dei tre podi con cui la società gialloblù ha chiuso il primo weekend dei campionati Italiani Indoor disputatisi nello scorso weekend, e riservato alle categorie Juniores e Promesse: Lorenzo Blundetto nell’asta Juniores, e Melissa Turchi dei 200 piani della stessa categoria, fanno compagnia a Bianca Zoboli (foto) nei 3000 metri di marcia sul gradino più basso del podio, in una due giorni ha portato anche altri piazzamenti in casa modenese.

Lorenzo Bludetto, arrivato dall’Atletica Guastalla Reggiolo, ma che già da tempo si allenava a Modena, si è issato fino ad un centimetro dal proprio personale valicando la misura di 4,80 al primo tentativo e fallendo i tre a 4,90 metri, senza però, poter insidiare i primi due della classifica: più o meno quello che è capitato alla romagnola Melissa Turchi che ha chiuso i 200 metri piani alle spalle dell’imprendibile Alice Pagliarini e di Elisa Marcello dell’Atletica Valeria di Cagliari. Per la Turchi podio sfiorato anche nella prima giornata di fare sui 60 piani, con un bel quarto posto migliorando il tempo sia in semifinale, che in finale. Non è un volto nuovo Bianca Zoboli, che solo dalla scorsa stagione si è dedicata a tempo pieno alla marcia, centrando un bellissimo terzo posto nei 3000 Juniores, con l’altra modenese Lisa Montanari che chiude diciassettesimo.

Medaglia sfiorata per Lucy Omovbe nel lancio del peso Promesse, un bel segnale per la stagione indoor: nelle altre gare, buon ottavo posto di Alessandra Morandi sui 400 Promesse, mentre è decima negli ostacoli Alessia Soukhomazov, fermatasi in semifinale, come Emma Martignani impegnata negli 800 Juniores. In campo internazionale, si chiude con un interessante settimo posto nei 1500 la trasferta azzurra di Giovanni Filippi, che ha mostrato ancora una volta tutte le proprie potenzialità.