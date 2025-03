Nuoto, torna con un omaggio ad Alessandro Castagnoli il "Trofeo Città di Prato"

Prato, 31 marzo 2025 – L'ottava edizione del “Trofeo Città di Prato”, che in passato ha portato centinaia e centinaia di nuotatori di tutta Italia (alcuni dei quali nel giro della Nazionale) a sfidarsi presso la Colzi – Martini di via Roma, prenderà il via il 17 maggio prossimo per chiudersi il giorno successivo. E all'interno della manifestazione verrà assegnato per la prima volta un premio intitolato ad Alessandro Castagnoli, “storico” tecnico della Futura scomparso lo scorso anno a 76 anni.

La kermesse sarà organizzata come di consueto dalla Futura e riguarderà le categoria “junior”, “ragazzi” ed “assoluti”. Le gare inizieranno nel pomeriggio di sabato 17 per concludersi con i due turni della domenica (mattina e pomeriggio). Domenica mattina sarà assegnato anche il “Memorial Alessandro Castagnoli”, che andrà al vincitore ed alla vincitrice dell'”australiana”. Si tratta di una gara ad eliminazione diretta in quattro “batterie” che metterà di fronte i sedici migliori atleti (otto nuotatori ed altrettante nuotatrici) sulla base dei risultati delle gare da 50 metri del sabato.

Un tributo al “Casta” dicevamo, che ha fatto crescere in trent'anni decine e decine di agonisti pratesi capaci di conquistare innumerevoli medaglie a livello regionale. Sino a portarne alcuni a livelli di eccellenza assoluta: Castagnoli ha “scoperto” ed allenato fra gli altri Andrea Righi (che fece incetta di titoli italiani, conquisto l'argento in staffetta ai Mondiali di Fukuoka nel 2001 e sfiorò la qualificazione olimpica a Sydney 2000) Lisa Giagnoni (vice-campionessa italiana) Gioele Origlia (campionessa italiana nei 100 stile nel 2017) e Francesco Moroni (campione italiano “ragazzi” nel 2008 nei 200 stile). Nelle scorse settimane anche il comitato regionale della Fin ha istituito un premio per Castagnoli e Futura ed Azzurra si sono dette favorevoli all'ipotesi di intitolargli la nuova piscina che sorgerà a Iolo. E chissà che il memorial non possa essere di buon auspicio.