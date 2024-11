Atletica 85 Faenza, 5° posto alla maratona dei Quattro Ponti per Carducci in 2h 44 minuti

Tra strada e premiazioni regionali c’è gloria per l’Atletica 85 Faenza. A Venezia si è disputata la maratona dei Quattro Ponti che ha visto l’ottimo 5° posto nella categoria femminile (prima atleta italiana al traguardo) di Sara Carducci in 2h 44’ 47’’, per il nuovo record sociale sulla distanza. All’annuale festa della Fidal Emilia Romagna, Carlo Visani (foto), presidente dell’Atletica 85 Faenza, ha ritirato il premio per i tanti brillanti risultati della Società; fra tutti la convocazione nella nazionale U20 ed il titolo europeo di Zoe Fiorentini, ma anche per la convocazione ai campionati italiani cadetti ed il 4° posto di Maia Minardi e Lucia Soranzo, master F75 (suo il record mondiale di categoria stabilito quest’anno nei 5000m ed il titolo italiano). Premiato anche Marco Tarozzi, allenatore di Zoe Fiorentini. Il prossimo appuntamento è la ‘10 km in piazza’ del prossimo 24 novembre, le cui iscrizioni sono attive sul sito di irunning.it.