Atletica: a modena. Lo junior Moses Yeboah si migliora nei 60 metri

Al Meeting regionale che si è tenuto a Modena, personale per Enrico Moses Yeboah sui 60. Lo junior corre in 7“02 in batteria, migliorando il tempo di accredito per gli Italiani indoor di categoria. Con i colori della Sacmi Avis seguono Lorenzo Pederzoli che corre in 7“20 e Simone Ferrari in 7“23. Sui 60 hs Michele Brini corre 8“41 in batteria e 8“60 in finale. Ottima prova in questa specialità per Mazzanti. Al rientro da un piccolo infortunio, Andrea trova il personale in batteria con 8“71 e si migliora ancora in finale correndo in 8“64. Nel salto in lungo, terzo posto per Mazzanti con la misura di 6,66. Pb per Filippo Venieri che atterra a 5,63. Tra le donne, sui 60 il risultato migliore è di Giada Bernardi, quest’anno all’Icel Lugo, che corre in 8“10; 8“32 per Anna Venieri.

m.m.