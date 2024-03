Atletica: a parma. Achille Beccari vola nei 1.000: record dei ragazzi

A Parma, ai campionati regionali, tra i ragazzi e le ragazze, per la Sacmi Avis, Achille Beccari si è laureato campione regionale sui 1000 metri e con 3’01“98 stabilendo il nuovo primato regionale di categoria. Correndo in solitaria nella serie senza accredito, esordisce sulla distanza indoor e conclude davanti ai due atleti meglio accreditati della prima serie, Francesco La Cala e Patrick Donati. Beccari si impegna poi nel salto in alto, dove supera quota 1,43 (quarto). Sui 1.000 metri Diego Polpettini è quarto in 3’16“98 migliorando il suo pb indoor. Sulla stessa distanza, al femminile, Margherita Castagnari è vicecampionessa regionale. Con 3’18“77 si avvicina al proprio pb outdoor, ma soprattutto corre al di sotto del vecchio primato regionale di categoria indoor, abbattuto nella stessa gara dalla neoprimatista Bianca Urso. Sui 60 piani Raffaele Di Milia sale sul terzo gradino del podio con il tempo di 8"13. La batteria in 8"30 gli vale la qualificazione in finale, dove si migliora nettamente. Anche Diego Polpettini, prima di correre i 1000, si era cimentato sui 60 piani: nono dopo le batterie con 8"52, vince la finale 2 migliorandosi in 8"30. Nello sprint delle Ragazze, 8"65 e quinto posto complessivo per Viola Contarini, che dopo la batteria corsa in 8"68 vince la finale 2. Anche Denisa Maria Ursac si guadagna l’accesso alla finale 2, che vince in 8“73 migliorando l’8“82 delle batterie. Buoni risultati arrivano anche dalla marcia: Eleonora Morsiani completa i due km giungendo quinta con il tempo di 13’04“07.

m.m.