Atletica, Abdelwahed squalificato

È stato squalificato per quattro anni il siepista Ahmed Abdelwahed (foto) per violazione della normativa antidoping a causa della positività al Meldonium, inserito nel gennaio 2016 tra le sostanze dopanti, si tratta di un farmaco prescritto a chi ha problemi di circolazione e di cuore. Ieri è stato pubblicato sul sito ufficiale Athletics Integrity Unit (Aiu) il dispositivo del provvedimento e sono stati cancellati all’atleta i risultati conseguiti a partire dal 19 agosto 2022, giorno della finale dei 3000 siepi agli Europei di Monaco di Baviera in cui aveva vinto l’argento. Ora dovrà restituire la medaglia che andrà sul collo di Osama Zoghlami, l’azzurro che aveva chiuso la prova al terzo posto.

Abdelwahed deve scontare quattro anni di squalifica che decorrono dal 7 settembre 2022. La notizia della sua positività aveva gelato Camerino, dove l’atleta romano era arrivato come studente universitario creando così un legame profondo con la città e con i cittadini. Il giovane si era subito difeso sostenendo di non avere mai sentito parlare di quella sostanza.