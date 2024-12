Atletica: ad ancona. Babini e Mazzanti partono alla grande

Al PalaCasali di Ancona si è svolto il Criterium Nazionale Csen. Per i colori dell’Atletica Imola Sacmi Avis hanno aperto le danze del settore assoluto Andrea Mazzanti e Riccardo Babini (nella foto).

Mazzanti è sceso in pedana nel salto triplo, classificandosi al secondo posto con la misura di 13,25, arrivata al sesto e ultimo salto al termine di una gara in crescendo. Non da meno l’allievo (ancora nella categoria cadetti) che ha già lanciato la sfida al maestro. Riccardo Babini ha fatto il suo esordio nell’impianto indoor di Ancona correndo i 60 metri in 7”62, nuovo pb che gli è valso la vittoria della serie e il sesto posto complessivo. Ma soprattutto Riccardo ha saltato 13,05 metri nel salto triplo, migliorando il record sociale di categoria che già gli apparteneva e salendo sul secondo gradino del podio.