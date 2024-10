Atletica Al via i campionati italiani a squadre. Il Parco Alpi Apuane mette nel mirino al titolo tricolore

Corre per un altro podio tricolore, il Parco Alpi Apuane che domenica è ad Arezzo per la 10 km. su strada. Una gara che si sviluppa lungo un circuito di 2000 metri da ripetere cinque volte, valida per i campionati italiani assoluti per società della specialità, dove i biancoverdi del presidente Graziano Poli, al momento occupano il terzo posto in classifica con 1257 punti, preceduti dai parmigiani dell’Atletica Casone Noceto (1371) e dai teramani dell’Atletica Vomano (1299). Già campione italiano di cross 2024, il team apuano schiera ben 14 atleti con ottimi personali sulla distanza.

Questa la squadra al via: il keniota Bernard Wambua (argento nel cross di Cassino), Nicolò Bedini (campione italiano promesse dei 10000 metri in pista), Francesco Guerra, Omar Bouamer, Lorenzo Brunier, Jan Pierre Vallet, Loic Proment, Francesco Nardone, Stefano Bascherini, Emanuele Fadda, Dario Rognoni, Alessio Terrasi, Carlo Pogliani e Mattia Scalas. Per guai muscolari non saranno in gara il campione italiano di maratona Renè Cuneaz e il promettente Marco Zanzottera. Per ciascuna società i punti arriveranno dai primi cinque classificati. ma.mu.

Nella foto, la squadra del Parco Alpi Apuane