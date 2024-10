Circuito "Corri nella Maremma». "Corsa dei Forti» domani a Marina

Si torna a correre in provincia di Grosseto dopo un lungo stop. Dopo quasi tutto settembre di pausa il circuito "Corri nella Maremma" riparte con la sua decima prova del 2024. Domani si correrà infatti la quarta edizione della "Corsa dei Forti", nonché Memorial Alberto Rainaldi, gara podistica competitiva che si svolgerà sul litorale di Marina di Grosseto. Percorso vario di di 8,6 chilometri con partenza da Castiglione della Pescaia (Forte delle Marze) e arrivo a Marina di Grosseto (Forte San Rocco). Partenza alle 10 dalla spiaggia delle Marze. Divertente e variegato il percorso che prevede un primo tratto di spiaggia per poi accedere alla ciclabile lungo la provinciale delle Collacchie, percorrere un tratto di pineta fino alla Fiumara per poi andare a calpestare di nuovo i granelli di sabbia fino all’accesso del lungomare Leopoldo II di Marina di Grosseto. Percorso il lungomare per la sua totalità i concorrenti toccavano le poche centinaia di metri in asfalto della via Grossetana per arrivare al traguardo posto al Forte San Rocco. E da qui il nome della corsa: praticamente da forte a forte. La gara è dedicata al compianto Alberto Rainaldi, il vero ideatore della gara. Ad organizzarla c’è la società sportiva dilettantistica "MareVettaMare del presidente Paolo Tontoranelli, iil Team Marathon Bike, in perfetta sinergia con la Proloco di Marina e Principina e la Uisp di Grosseto. L’albo d’oro finora ha visto due vittorie di Jacopo Boscarini, nel 2021 e nel 2022 e di Gabriele Lubrano lo scorso anno. Al femminile Silvia Nasso ha vinto la prima edizione, poi è arrivata l’affermazione nel 2022 di Katarzyna Stankiewicz e quella di Marcella Municchi lo scorso anno. Il record del percorso appartiene alla famiglia composta da Jacopo Boscarini (29’58“) e Katarzyna Stankiewicz in 34’11“.